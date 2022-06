Lucio Mauro Filho compartilha registro do casamento de Sivuquinha: 'Viva o amor'

Lucio Mauro Filho compartilha fotos em casamento da percusionsita Sivuquinha. Foto: Instagram/@luciomaurofilhooficial

Lucio Mauro Filho usou as suas redes sociais neste domingo, 5, para celebrar o casamento da percussionista Silvanny Rodrigues, a Sivuquinha, com a enfermeira Ana Paula Cossa.

"Casamento da minha filhota Sivuquinha com sua amada Ana, numa linda manhã de sol. Uma explosão de afeto e não poderia ser de outro jeito", escreveu ele.

Apesar do tratamento, o ator não é pai de Silvanny, mas os dois têm uma relação de carinho, pois dividem o palco com a banda Lucio Mauro e Filhos - que atualmente faz parte do Caldeirão, apresentado por Marcos Mion.

"Viva o amor. Orgulho máximo dessa união. A vida é linda", completou o ator.