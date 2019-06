Lúcido, Agnaldo Timóteo segue internado e sem previsão de alta da UTI

Agnaldo Timóteo. Foto: Iara Morselli

Agnaldo Timóteo está evoluindo com melhora clínica progressiva, porém ainda sem previsão de alta da UTI. Ele está internado, desde o dia 21 de maio, no Hospital Geral Roberto dos Santos, em Salvador, na Bahia, após um AVC.

De acordo com o último boletim médico divulgado nesta quinta, 6, ele está usando antibióticos de amplo espectro (potentes) para cobertura de vários agentes infecciosos. Os médicos relatam que Agnaldo Timóteo está lúcido, interagindo com a equipe e familiares, colaborando com os processos de enfermagem e fisioterapia. Ele ainda é alimentado por sonda.

A família do cantor e a equipe estão decidindo se o transfere para São Paulo, com objetivo de ter acesso aos familiares e amigos próximos. No entanto, não há previsão exata da data.

“Por ser uma pessoa com grande carisma, o cantor Agnaldo Timóteo conquistou o carinho e afeição de toda equipe do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador”, conclui a nota do boletim médico.