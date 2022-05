Luciano Szafir passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia

O ator Luciano Szafir participou da São Paulo Fashion Week, em novembro de 2021, mostrando bolsa coletora após cirurgia no intestino Foto: Carla Carniel/Reuters

Luciano Szafir passou por uma cirurgia de reversão para a retirada da bolsa de colostomia nesta segunda-feira, 16. Segundo assessoria de imprensa, o ator está bem.

A bolsa foi colocada há 10 meses por conta da covid-19. Em junho de 2021, Szafir chegou a ser intubado devido às complicações da doença. A colostomia consiste na ligação do intestino grosso diretamente à parede do abdômen.

O procedimento permite a saída de fezes para uma bolsa, quando o intestino não pode ficar ligado ao ânus. De acordo com comunicado enviado a imprensa, Luciano está no quarto do Copa D'or, na Zona Sul do Rio, se recuperando do procedimento.

"A cirurgia foi um sucesso. Ele já está no quarto na companhia da mulher, Luhanna Szafir e se recupera bem", informou a equipe do artista.