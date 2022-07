Luciano Szafir fala sobre necessidade de nova cirurgia: 'Sinto dor o dia inteiro'

Luciano Szafir deve fazer cirurgias nas pernas em agosto e setembro. Procedimento tem como intuito ajudá-lo a 'voltar a caminhar sem dores'. Foto: Luciana Prezia - 28/10/2016

O ator Luciano Szafir terá que fazer uma nova cirurgia em breve, devido a uma artrose acelerada pela covid-19. Recentemente, ele ficou internado por conta de um quadro de suboclusão intestinal e passou por momentos complicados.

Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador falou sobre as dores que vem sentindo: "Eu sinto muita dor para caminhar, para agachar, até para dormir, eu acordo diversas vezes. Vou fazer uma cirurgia bastante avançada em que você coloca uma prótese de cerâmica que costuma durar de 20 a 30 anos e que vai me ajudar a voltar a caminhar sem dor e a praticar os meus esportes".

Luciano revela que pretende fazer o procedimento nas duas pernas, mas que isso precisa de liberação dos médicos. "Falta apenas meus médicos liberarem. Quero fazer uma em agosto e outra em setembro. Aí, em outubro ou novembro, quero estar fazendo todos os meus esportes. Quero voltar para o jiu-jitsu, para a caminhada, para o teatro. Sinto dor o dia inteiro, já me acostumei a sentir dor, mas ninguém merece isso", conta.

Em junho deste ano, o ator ficou internado com problema no intestino e descreve o momento como algo "muito complicado": "Foi muito difícil quando eu passei mal e tive que voltar pro hospital agora em junho. Eu cheguei lá e tive que colocar uma sonda, passar por uma drenagem, foi muito complicado".

"A palavra da vez para mim é 'paciência'. No último ano, eu passei cerca de 70 dias internado. Não adianta eu querer retomar a saúde do dia para a noite, não adianta achar que tudo vai correr rápido. Para o que passei, acho que o meu retorno geral tem sido rápido. Estou me sentindo bem, estou me sentindo disposto", concluiu.