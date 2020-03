Luciano Huck visita sertão de Alagoas para gravar especial de 20 anos do Caldeirão

Luciano Huck compartilhou nos stories do Instagram os momentos vividos no sertão de Alagoas. Foto: Instagram / @lucianohuck

Luciano Huck, de 48 anos, visitou nesta segunda-feira, 9, a Ilha do Ferro, no sertão Alagoas, para gravar a edição especial de aniversário do Caldeirão do Huck, que está completando 20 anos.

Antes de chegar ao destino final, o apresentador turistou pelo Rio São Francisco, na divisa do estado com a Bahia, e visitou a cozinheira Cláudia, em Olho D'Água do Casado, interior alagoano, cuja casa foi reformada no quadro Lar Doce Lar de 2016. A mulher já trabalhou nos bastidores da novela Velho Chico, da Globo, e tatuou o nome de Huck no braço para homenageá-lo.

Luciano Huck passou a noite na Ilha do Ferro e reuniu multidões na noite de ontem enquanto conhecia a região e a história de Wanda, que ele contará na edição dos 20 anos do Caldeirão - ainda sem data divulgada para ir ao ar.

Nesta manhã de terça, 10, o apresentador visitou as mulheres que trabalham lavando roupa na beira do São Francisco e cumprimentou crianças que atravessam o rio para ir à escola.