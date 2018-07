Luciano Huck revela que rolou um mal-entendido no primeiro Natal com Angélica

Foto: Reprodução/Globo

O apresentador Luciano Huck revelou no programa Estrelas deste sábado, 3, que o primeiro natal com Angélica foi um pouco desconfortável.

A família do apresentador é judia e nao estava muito acostumada com os rituais cristãos. Eles foram embora no meio da festa, depois dos cumprimentos de 'Feliz Natal'.

"Eu não sabia que acontecia isso. A gente estava conversando na sala e, de repente, todo mundo levanta e começa a se abraçar dizendo 'Feliz Natal!'. A minha família, que não tinha a menor ideia, achou que era tipo Reveillón, achou que estava todo mundo se despedindo, foi todo mundo embora", relata.

O casal riu da situação e Luciano disse que, agora, já estão acostumados com a grande festa de Natal que Angélica gosta de preparar todos os anos.