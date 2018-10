Luciano Huck mostra seu cão usando óculos: '7 graus de miopia'

Luciano Huck Foto: Instagram / @lucianohuck

Luciano Huck compartilhou com os fãs um momento inusitado em seu Instagram nesta segunda-feira, 1º: um de seus cachorros passou a usar óculos.

"A bicharada aqui em casa começou a semana com tudo", escreveu o apresentador ao revelar que o cãozinho sofre com "sete graus de miopia". Ele ainda simulou a voz do cãozinho em vídeo: "Eu sou míope, gente. Eu vou usar óculos!"

Após um profissional ajustar o óculos na cabeça do cão, Huck exclamou: "Caraca, você tá enxergando tudo, cara?! Tá meio embaçado esse seu óculos, hein?"

Confira abaixo a foto publicada por Luciano Huck mostrando seu cachorro usando óculos: