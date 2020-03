Luciano Huck leva filha para o Projac: ‘No trabalho com o papai’

O apresentador Luciano Huck e a filha Eva. Foto: Instagram/@lucianohuck

Luciano Huck decidiu compartilhar momentos de pai e filha nas redes sociais. Nesta terça-feira, 3, o apresentador da TV Globo publicou uma série de vídeos em que aparece com Eva em um dia de trabalho.

A menina, de sete anos, é fruto do relacionamento de Huck com a também apresentadora Angélica.

O casal, além de Eva, tem Joaquim, de 14 anos de idade, e Benício, de 12.

“No trabalho com o papai”, escreveu o apresentador ao mostrar imagens do camarim no Projac.

Além disso, ele publicou fotos de Eva com ele e com o grupo musical Now United, que se apresenta no Caldeirão do Huck.

O Now United é um dos grupos musicais favoritos da filha de Luciano Huck.

Criado por Simon Fuller, o Now United é formado por 15 integrantes, cada um de um país diferente. O produtor foi agente das Spice Girls.