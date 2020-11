Luciano Huck fala de benefícios do tantra no casamento com Angélica: ‘20 anos juntos’

Luciano Huck estava conversando com Tatá Werneck quando falou sobre ter feito um curso de tantra com Angélica Foto: Instagram/@lucianohuck

O apresentador Luciano Huck contou alguns detalhes de sua intimidade com a esposa, Angélica, em sua participação no programa Lady Night, exibido na quarta-feira, 5. Ele revelou que os dois já fizeram um curso de tantra, que teria sido positivo para o relacionamento do casal.

O tema surgiu quando a apresentadora Tatá Werneck criou uma situação hipotética, em tom bem-humorado, perguntando qual dica Luciano teria para ela e seu marido, Rafa Vitti, melhorassem a relação sexual. “Faz um curso de tantra junto. Posso te indicar alguém”, respondeu ele.

Surpresa com a fala, Tatá brincou que estava tentando imaginar ele e Angélica em um curso de tantra, que envolve mudanças comportamentais, um maior contato entre os parceiros e do qual o sexo tântrico faz parte. “Quase 20 anos juntos [com Angélica]”, disse Huck ao notar a surpresa.

O apresentador ainda contou como foi seu primeiro encontro com Angélica, que foi cancelado em cima da hora por ela quando estava em frente ao apartamento da apresentadora carregando um 'barco' de sushi. “Quando eu cheguei na porta da casa dela para tocar o interfone para subir, ela mandou um SMS desmarcando”.

Incomodado com o cancelamento, Huck teve uma reação inusitada: “Eu comprei um cano de PVC, cortei o cano, coloquei um laço bem bonito e mandei pra ela [em referência à expressão 'dar o cano', quando alguém desmarca um compromisso]”. Já quando Tatá perguntou se ele se apaixonou rápido pela esposa, ele respondeu que “estou aqui até hoje”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais