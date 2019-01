Luciano Huck e Angélica doam bola de futebol para crianças africanas; assista

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck. Foto: Instagram/@angelicaksy

Luciano Huck e Angélica estão passando férias na África e desfrutando da paisagem exuberante do continente. Junto com os filhos, compartilham as principais aventuras pelas redes sociais.

Em Moçambique, o casal se sensibilizou com um grupo de garotos que jogava bola.

“O jogo foi divertido, o time excelente e a mistura foi o melhor de tudo. Mas a bola precisava melhorar. E lá fomos nós”, escreveu Luciano no início do vídeo em que mostra o caminho para comprar os brinquedos para doação. Segundo ele, a bola usada pela criançada para brincar não estava adequada.

O apresentador do Caldeirão do Huck mostra a bola de futebol saindo da loja até chegar ao grupo de meninos. Os filhos de Luciano e Angélica aparecem abraçados com os garotos do país africano, formando um time.

“Conselho ajuda, exemplo arrasta. Queremos criar filhos capazes de enxergar além dos próprios umbigos, dispostos a melhorar o mundo a sua volta”, ensina Luciano Huck no perfil oficial dele no Instagram.

Assista ao vídeo:

Angélica também divide com os fãs os momentos das férias em território africano. “Compartilhando amor”, vibra a apresentadora da TV Globo ao segurar as crianças no colo.

Na Tanzânia, Angélica e Luciano Huck decidiram se aventurar fazendo um safari. “Vivendo juntos as alegrias e aprendizados da vida”, escreveu a apresentadora no perfil oficial dela no Instagram.