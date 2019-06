Luciano Huck e Angélica agradecem o apoio após recuperação do filho

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck. Foto: Iara Morselli/Estadão

Angélica e Luciano Huck gravaram um vídeo na noite desta terça-feira, 25, em que agradecem ao público pelo apoio recebido desde a notícia de que Benício, um dos filhos deles, sofreu um acidente no fim de semana. O menino, de 11 anos, recebeu alta do hospital na terça-feira, onde passou por uma neurocirurgia.

"Depois de dias muito intensos, a gente sentiu que tinha de agradecer. O que a gente passou foi uma questão super familiar, um problema com filho, mas como a notícia foi muito compartilhada... A gente foi tão abençoado, primeiro por Deus, pelas coisas terem se encaminhado depois do caos que a gente viveu, a sequência de boas notícias, que a gente queria agradecer", disse Huck no vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Angélica enfatizou o quanto o apoio de todos foi importante. "Vocês podem ter certeza de que todas as orações, todas as manifestações de carinho fizeram muita diferença no saldo positivo que a gente acabou tendo em toda essa confusão, essa loucura que aconteceu", disse a apresentadora. Ela fez um agradecimento especial para todas as mães que "se solidarizaram com meu sentimento de mãe".

Huck contou que pessoas foram visitá-los no hospital, que eles receberam bíblias de presente e muitas orações foram feitas. "A gente tem de aprender com mais esse renascimento na nossa família", disse ele. Em 2015, o casal e os três filhos estavam a bordo de um avião de pequeno porte quando a aeronave teve de fazer um pouso de emergência. O acidente teria sido provocado por problemas na bomba de combustível, e todos que estavam no avião sofreram apenas escoriações leves e foram levados para hospitais da região.

"O que a gente aprendeu com tudo isso que a gente viveu [acidente com Benício], prometo que a gente vai compartilhar de alguma forma, se a gente puder transformar isso em aprendizado para todos", disse Huck no vídeo.

Acidente com o filho de Angélica e Luciano Huck

Benício sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard, no último sábado, 22, nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Segundo a Marinha do Brasil, "o filho do apresentador esquiava em prática esportiva, desequilibrou-se da prancha e chocou a cabeça na mesma". As informações são do comandante da lancha que puxava o wakeborad, colhidas pela Delegacia da Capitania dos Portos de Angra dos Reis (DelAReis).

Em nota divulgada no domingo, 23, a Marinha informou que, "por tratar-se de pancada na cabeça", a família optou "pela condução ao hospital para realizar os procedimentos médicos para esse tipo de acidente".