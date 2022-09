Luciano Huck completa 51 anos com declaração de Angélica e dos filhos

Luciano Huck e Angelica são pais de Joaquim, Benício e Eva. Foto: Instagram/@angelicaksy

Luciano Huck está completando 51 anos neste sábado, 3. Para felicitar a vida do marido, Angélica e seus três filhos com o apresentador, Joaquim, Benício e Eva, prepararam uma surpresa emocionante, publicada no Instagram.

Em um vídeo, Angélica inicia com uma mensagem declarando: “A gente quer sempre comemorar sua vida, sua existência, porque a gente te ama muito”. Na sequência, cada um dos filhos do casal se declara ao apresentador, reforçando sempre o amor por ele.

“Hoje é dia de celebrar mais um ano de vida. São tantas aventuras e momentos especiais que temos juntos. Celebrar a vida ao seu lado é incrível. Eu, nossos filhos, nossa família, amamos você. Feliz vida, muita luz e sucesso na sua caminhada. São muito mais de 51 motivos para sorrirmos hoje e sempre! Feliz dia!”, legendou Angélica.

A publicação está rendendo comentários de anônimos e famosos, parabenizando o apresentador e elogiando a família.