Luciana Vendramini compartilha foto no aniversário do namorado: 'Meu tudo'

A atriz Luciana Vendramini comemorando o aniversário com o companheiro. Foto: Instagram/@lucianavendramini

A atriz Luciana Vendramini usou as redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar com os fãs e seguidores um momento raro ao lado do namorado Henrique. Isso porque ele estava comemorando o aniversário.

"Meu amor fez aniversário, meu namorado, meu marido, meu tudo! E também nossa filhinha Nick fez mesversário, 3 meses! Que dia feliz", escreveu na legenda da série de fotos que publicou no Instagram.

Na primeira imagem, o casal aparece junto e Luciana Vendramini segura a pequena cachorrinha, que está com um lacinho vermelho ao redor do pescoço.

No fim, a atriz publicou um vídeo em que o namorado 'dança' com Nick, que veste uma roupinha de Mulher Maravilha.

Luciana e Henrique têm um relacionamento desde 2019, mas são discretos ao mostrar o romance, sobretudo nas redes sociais.