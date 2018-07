Luciana Gimenez planeja volta ao cinema: 'Quero muito'

A apresentadora Luciana Gimenez Foto: Instagram / @lucianagimenez

“Não sou politicamente correta”, contou a apresentadora Luciana Gimenez, do Superpop e Luciana By Night, em entrevista à revista Quem. “Não acho que preciso estar sempre bonitinha, perfeitinha nas redes sociais. Não mesmo. Se fosse perfeitinha, não seria eu”, disse. Ela afirmou também pertencer a “uma família engraçada” e gostar “de pessoas com bom humor”: “Não acho que a piada tem que estar pronta. Acho que o humor tem ser inteligente, natural”, completou.

Quanto ao cinema, ela deixa claro o desejo de alargar o currículo de atuações. “Quero muito fazer um filme”, afirmou. “Já tive propostas, mas acabam não acontecendo. Fico tão focada na TV que não dou foco no cinema.” Até agora, Luciana participou de Xuxa e os Duendes, de 2009, e O Filme dos Espíritos, 2010.

Luciana também contou por que não aceitou a proposta que recebeu da ABC, rede de televisão aberta dos Estados Unidos. “Tinha marido, filhos, programa... O caçula estava com 2 anos”, afirmou. “Talvez, se eu tivesse um bom agente na época, talvez eu tivesse conseguido conciliar. Ficar uma semana lá, outra aqui. Infelizmente, eu não fui.”