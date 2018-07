Luciana Gimenez faz ensaio nu e é elogiada nas redes sociais

Luciana publicou prévia de um ensaio seminu. Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora do Luciana By Night, Luciana Gimenez, arrancou suspiros e muitos comentários ao postar uma foto em que aparece com o corpo seminu.

Frequentemente, Luciana publica fotos pra lá de sensuais em suas redes sociais, sempre valorizando o seu corpo em forma aos 46 anos e a reação do público sempre é calorosa.

A mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento com o cantor Mick Jagger, recebeu diversos elogios nos comentários de sua foto. "Você é espetacular, linda, inteligente, perfeita", "Todo respeito, maravilhosa", "Muito perfeita", foram alguns deles.