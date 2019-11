Luciana Gimenez faz 50 anos; relembre momentos da apresentadora no 'SuperPop'

Após as eleições de 2008, Luciana Gimenez reuniu no 'Superpop' nomes como Léo Aquila, Sérgio Mallandro e Gretchen para debater sobre o ingresso de "famosos na política" com a deputada Havanir Nimtz e um bispo.

Foto: Reprodução de 'SuperPop' (2008) / RedeTV!