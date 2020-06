Luciana Gimenez é submetida a cirurgia no ombro e passa bem

Luciana Gimenez Foto: Denise Andrade / Estadão

Luciana Gimenez, de 50 anos, passou por uma pequena cirurgia no ombro recentemente e, embora não seja um caso grave, ela está temporariamente afastada do seu programa na RedeTV!, o Luciana By Night, até se recuperar.

Na manhã de terça-feira, 9, ela apareceu sob uma escada arrumando estantes de sua casa. "A pessoa está com o ombro machucado e está aqui na arrumação", afirmou em vídeo pelos stories do Instagram, em tom bem-humorado.

Por volta das cinco da manhã desta quarta, 10, ela afirmou sentir insônia por conta da dor na região do corpo. No dia anterior, tinha ido ao ar sua conversa com Jojo Todynho no talk show, na qual a funkeira falou sobre gordofobia, cirurgias estéticas e relacionamentos amorosos.

Procurada pelo E+, a assessoria da RedeTV! informou que Luciana Gimenez retorna às telas da emissora ainda nesta semana.