Luciana Gimenez é furtada em Londres: 'Saí gritando no meio da rua'

Luciana Gimenez contou no Instagram que foi furtada em Londres. Foto: Instagram/@lucianagimenez

A apresentadora Luciana Gimenez contou na manhã deste sábado, 25, que foi furtada em uma loja em Londres, na Inglaterra. No Instagram, ela revelou a situação e disse que duas adolescentes levaram o dinheiro que estava em sua bolsa.

"Saí do Brasil para ser assaltada em Londres. Acabei de ser assaltada. Estava com um dinheiro. O Lucas [filho de Luciana] está dizendo que foi um furto, só tiraram o dinheiro da minha bolsa. Eu estava com ele para trocar, corri atrás e consegui pegar uma menina. Ela era debochada, olhou para mim e disse 'não vai acontecer nada porque eu tenho 14 anos'", começou a apresentadora.

"Coitados dos policiais por ter de lidar com esse tipo de gente. Eu saí gritando no meio da rua. Eu peguei uma delas, a outra conseguiu escapar. Ela estava com o meu dinheiro e o celular de um cara", continuou Luciana.

Após um tempo, a apresentadora voltou aos stories para explicar a situação com calma: "Eu estava pagando uma coisa com o meu celular, então não prestei atenção. A gente fica chocada [...]. Só porque a menina tem quinze anos de idade, ela tem direitos mais importantes do que a gente? Ela roubou o meu dinheiro e o celular de um senhor. A gente fala do Brasil, mas em todos os lugares é igual".