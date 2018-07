Luciana Gimenez dá os parabéns a Mick Jagger

Luciana já havia elogiado o cantor: "Pai maravilhoso" Foto: Luciana Prezia/ Estadão

A apresentadora Luciana Gimenez cumprimentou, por meio de um publicação em seu Instagram, o cantor britânico Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, pelo seu aniversário de 75 anos. Na foto, os dois aparecem com o filho, Lucas Jagger.

"Happy Birthday! Feliz Aniversário! Dear Friend (Querido amigo)! Dear Daddy (Querido papai)! We love u (Nós te amamos)!", escreveu Luciana.

Em seguida, ela fez uma brincadeira: "devolve o Lucas", referindo-se à ausência do filho, que acompanhou o pai na Copa do Mundo da Rússia e ainda não retornou ao Brasil.

A participação no torneio de futebol rendeu inclusive polêmicas do menino com o narrador Galvão Bueno. Lucas ficou chateado com as provocações de Galvão ao seu pai, considerado um pé-frio, torcedor que sempre dá azar.

No mês passado, Luciana entrevistou o filho, em seu programa, pela primeira vez.