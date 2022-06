Luciana Gimenez chora por exposição sobre herança deixada pelo pai para outra mulher

Luciana Gimenez chorou após Leo Dias publicar notícia sobre herança milionária deixada pelo seu pai para uma mulher desconhecida da família. Foto: Instagram/@lucianagimenez

Na noite desta quarta-feira, 8, o jornalista Leo Dias, do Metropoles, publicou uma nota informado que João Alberto Morad, pai de Luciana Gimenez que morreu em dezembro de 2020, deixou uma herança de mais de R$ 2 milhões para uma mulher desconhecida pela família.

Logo após, a apresentadora apareceu no Stories do Instagram para desabafar sobre o ocorrido. Chorando, ela disse que estava no banheiro da RedeTV!.

"Queria entender o que a morte do meu pai tem de importante para a mídia. Alguns jornalistas usam a desgraça alheia para a dar ibope. O que a morte do meu pai importa para as pessoas?", questionou.

"Não tem um tipo de respeito, de ligar para perguntar, para falar nada. Queria saber, senhor Leo Dias, o que tem a ver a morte do meu pai para você? Você tem pai? Você se importa com a vida dos outros?"

Luciana falou também sobre a preservação da sua vida privada. "Vocês acham que só porque a pessoa é famosa ela perde total o direito a qualquer tipo de dignidade e privacidade?"

Ela confirmou a informação publicada e disse que o pai dela tinha o direito de deixar o dinheiro para quem ele quisesse. "E isso não é da conta de nenhum jornalista falar da morte do meu pai."

Após jornalista dizer que pai de Luciana Giménez deixou herança milionária para desconhecida e apenas R$ 73 mil para Luciana, a apresentadora, super abalada, desabafou: “O que você tem a ver? Só porque sou famosa? Todo mundo fica rindo e dói muito” pic.twitter.com/xbxB52irsq — Fofoquei (@FOFOQUEl) June 9, 2022

A artista reforçou que a perda do pai foi um momento doloroso e que não queria ficar "reabrindo esse tipo de ferida". "É o cúmulo, é o final. Essa foi muito baixa. É muito baixo você mexer na vida do pai que morreu, da mãe que morreu."

"Eu não preciso de dinheiro de ninguém, porque eu trabalho honestamente para ganhar o meu. E meu pai tem direito de fazer o que ele quiser."

"E o que ele fez é a mim que pertence, aos meus advogados. O que ele fez não tem nada a ver com você. Nunca ganhei dinheiro de ninguém. Guardei uma coisa do meu pai: amor, respeito, educação", finalizou.

Leo Dias responde

Após o desabafo de Luciana Gimenez, Leo Dias publicou em sua coluna uma carta aberta para a apresentadora. Ele justificou o motivo de não ter contatado ela antes de noticiar a informação e falou sobre a relevância do assunto. Leia:

"Cara Luciana,

A coluna LeoDias faz questão de afirmar que a nota sobre a herança deixada pelo seu falecido pai não possui qualquer julgamento de valor da decisão. O processo em questão não corria em segredo de Justiça e, portanto, qualquer cidadão poderia ter acesso à informação.

A respeito da relevância da notícia, nós precisaremos discordar de você. A matéria fala de uma das mais conhecidas apresentadoras do país, que está à frente de um programa de variedades e fofocas na RedeTV e é justamente devido a sua notoriedade que a coluna LeoDias, que cobre o mundo das celebridades, decidiu publica-la.

A informação, portanto, não precisaria ser formalmente checada visto que a decisão judicial como já enfatizamos é de acesso público. Nela consta, inclusive, que o processo foi aberto por meio de um pedido seu. A coluna reforça o compromisso com a veracidade em noticiar as informações, o respeito a checagem e o foco nos critérios de noticiabilidade que norteiam esta profissão, como no bom jornalismo."