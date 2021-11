Luciana Cardoso comemora 19 anos de casamento com Faustão: ‘Que sorte a nossa’

Fausto Silva e Luciana Cardoso Foto: Instagram/ @lucard

Luciana Cardoso usou as redes sociais nesta quinta-feira, 25, para comemorar o aniversário de casamento com Fausto Silva. O casal está há 19 anos junto.

Os dois estão viajando a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No Instagram, ela publicou uma foto ao lado do companheiro e escreveu: “19 anos de casados. Que história! Te amo! E vamos juntos pra celebrar e viver muitas coisas nessa incrível estrada da vida. Que sorte a nossa”.

Longe da TV desde junho, após o fim do Domingão do Faustão, o apresentador está se preparando para sua estreia na Band. Faustão na Band vai ao ar no início de 2022 de segunda à sexta-feira, no horário nobre da emissora.

A saída de Faustão da TV Globo foi antecipada depois que ele se ausentou de um programa — que foi apresentado por Tiago Leifert — porque estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.