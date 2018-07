Lucélia Santos comemora o nascimento de sua primeira neta

A atriz Lucélia Santos, de 59 anos, se tornou avó pela primeira vez nesta quinta-feira, 18. Nas redes sociais, ela comemorou o nascimento da neta, Carolina.

"Nasceu Carolina, filha de Pedro e Vitória, com 3,330 kg e 48 cm. Linda minha neta! Pais felizes", escreveu.

A bebê nasceu em uma maternidade da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela é fruto do relacionamento entre o filho de Lucélia, Pedro Neschling, com a atriz Vitória Frate.