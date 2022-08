Luccas Neto se prepara para lançar parceria com perfumaria

O projeto 'As Aventuras de Luccas Neto e Gi' chega à Jequiti em campanha para o Dia das Crianças. Foto: Guto Costa

O criador de conteúdo, ator e roteirista Luccas Neto, 30, dará mais um passo na carreira, já consolidada, de empresário. Na próxima segunda-feira, 29, o projeto As Aventuras de Luccas Neto e Gi chega à Jequiti em campanha para o Dia das Crianças da marca. As duas fragrâncias de Os Aventureiros trazem a essência das personagens que são símbolos de amizade, coragem e diversão no dia a dia, conhecidos da garotada.

"Estou muito animado com esse lançamento, era algo que estávamos pensando e planejando há muito tempo. Em parceria com a Jequiti, queria que as crianças pudessem se inspirar ainda mais no espírito de Os Aventureiros, que são personagens símbolos de amizade, coragem e diversão no dia a dia, coisa que tanto o perfume Aventureiro Azul, quanto Aventureira Vermelha proporcionam. Sem dúvida são fragrâncias que vão acompanhar a criançada em todas as aventuras que elas quiserem", conta Luccas.

A colônia Aventureiro Azul, para os meninos, foi desenvolvida pelo perfumista brasileiro Leonardo Lucheze. Ela apresenta o caminho olfativo Fougère Vibrante com notas de limão, lavanda e âmbar, que trazem frescor e alegria. Já para as meninas, a fragrância da Aventureira Vermelha foi desenvolvida pela perfumista espanhola Francisca Areias e apresenta um frutal adocicado com alegria, doçura e cuidado nas notas olfativas de bergamota, orquídea cor-de-rosa e vanilla.

Outra novidade é que, em setembro, o musical Luccas Neto e a Escola de Aventureiros estará de volta e seguirá para Portugal. No dia 3, a apresentação será realizada em Lisboa, na Altice Arena; no dia 9, em Viseu, na Feira de São Mateus; e no dia 10, em Porto, na Super Bock Arena.

"Nossa última passagem por Portugal foi incrível, fomos recebidos com muito carinho, com todas as sessões esgotadas e uma galera animadíssima. Foi muito especial e eu estou muito feliz de retornar, ainda mais com a presença tão especial da Gi Alparone, minha irmã na ficção e que os fãs são apaixonados", diz o carioca. "Vai ser demais! O objetivo do espetáculo é mostrar para os pequenos o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade e claro, transmitir importantes mensagens às crianças, como a importância da união, do amor, da amizade e o respeito ao próximo", completa.

O canal de Luccas Neto no YouTube é o quinto maior do mundo em número de inscritos. Foto: Rodrigo Lopes

Take4Content compra parte da empresa de Luccas Neto

A Take4Content, através de seu recém-criado núcleo financeiro, a Take4Capital (T4C), anunciou em julho a aquisição de parte da empresa Luccas Toon Studios , de Luccas Neto. A operação, baseada em uma avaliação superior a R$ 300 milhões, é a maior já realizada com um criador de conteúdo brasileiro, e com ela, a Take4Capital dá a largada em direção à criação de sua Multi Channel Network, enquanto a empresa de Luccas Neto ganha mais estrutura para se tornar o maior estúdio de conteúdos infanto-juvenil do Brasil.

"A Luccas Toon Studios vem se consolidando como um dos maiores estúdios brasileiros de conteúdo infanto juvenil. E a união com a Take4Content aconteceu justamente para que a gente continue expandindo os projetos da Luccas Toon, além de garantir sinergias de operações na área de produção de conteúdo. Nós pretendemos ter uma operação gigante voltada ao entretenimento infantil no País que, infelizmente, hoje é carente desse tipo de operação. Estamos pensando em projetos muito promissores no futuro. Queremos adquirir de dez a 15 canais digitais nos próximos três anos e nos tornarmos um hub de conteúdo. Sendo assim, conseguimos vislumbrar oportunidades de crescimento e reinvestir o capital em projetos promissores. Estamos muito confiantes em relação ao caminho que iremos traçar", revela Luccas.

A Luccas Toon Studios registra seis horas de produção de conteúdo inédito todos os dias e possui uma equipe de mais de 60 pessoas para rodar cada episódio. A empresa atua em diferentes vertentes, como: tecnologia (com a criação de aplicativos e jogos); filmes (longa metragens para serviços on demand como NetNow, Netflix, para cinema, e outras grandes plataformas); YouTube; editorial (livros em parceria com a editora Ediouro), música, licenciamento de produtos e shows, gerando mais de 120 empregos de forma direta e indireta. Atualmente, os estúdios contam com três prédios com mais de 4 mil metros quadrados somados.

Sucesso na internet e no streaming

Seu canal no YouTube é o quinto maior do mundo em número de inscritos. São mais de 32 milhões de pessoas, gerando mais de 13 bilhões de views, cerca de 450 mil views mensalmente. No Instagram, são mais de 5 milhões de seguidores e mais de 4 milhões no TikTok, acompanhando diariamente seu conteúdo.

Só em filmes, já foram produzidos 16, sendo 13 deles destaque no top 10 dos filmes mais vistos na Netflix. O mais recente deles foi lançado na Netflix , no início de julho, Luccas Neto em: A Gincana Na Netoland. O longa também está disponível no Claro Tv+, iTunes/Apple Tv, Google Play, YouTube FIlmes, Sky Play e Vivo Play.

Luccas Neto. Foto: Guto Costa

"A repercussão do filme tem sido muito positiva! Recebo muitos feedbacks dos pais e das crianças e fico realmente muito feliz, porque nosso objetivo principal é transmitir momentos de alegria, aventura e sonhos atrelados a aprendizagem das crianças. Esses são cuidados que tenho ao lado da minha equipe, inclusive para compartilhar alguns valores, como o da família ser uma das coisas mais valiosas que temos. Tudo isso também me torna um parceiro dos pais dessas crianças e isso é muito bacana pelos retornos que recebo", destaca o carioca.

"E, além de atuar, que é uma das minhas grandes paixões, amo produzir, especialmente porque faço questão que tudo saia da melhor maneira possível, e para que a gente entregue um conteúdo de alta qualidade para as crianças, com a essência do Luccas Neto. É sempre um grande prazer participar de todas as etapas do processo. Me sinto realizado. Além disso, a minha equipe faz parte de todo esse sucesso. E como disse anteriormente, conto com muitos profissionais que se dedicam diariamente para que tudo saia perfeito, entre eles educadores que estruturam com muita responsabilidade e cuidado todo conteúdo que sai da Luccas Toon", emenda.

Criador de conteúdo, ator, roteirista, empresário...

Com tantas funções, qual delas será que Luccas Neto se indentifica mais? "É difícil responder a essa pergunta (risos). Sempre quis criar personagens, histórias, fazer algo que ninguém fazia e num primeiro momento o YouTube veio como uma oportunidade que abriu um horizonte de possibilidades, no entanto queria que esse nível de qualidade audiovisual dos conteúdos que eu produzia pudesse ser usado em qualquer outra mídia, para além do YouTube, e aí criei a Luccas Toon Studios", começa.

"Sem dúvidas, atuar e produzir são as minhas maiores paixões, no entanto, quando se trabalha com a internet, é preciso não ter dependência de apenas um modelo de negócio. Quando me dei conta que a vida financeira da minha família dependia exclusivamente do YouTube, tive que agir e investir para transformar um canal em uma empresa de entretenimento infantil, que trouxe, inclusive a oportunidade de fazer cinema, coisa que sempre foi o meu sonho. Sei que é uma rotina muito intensa, pois além da empresa, também me envolvo de forma direta com a criação de roteiros dos filmes e vídeos que produzimos, assim como todo desenvolvimento e aprovação dos produtos licenciados, da elaboração dos shows etc. Acordo sempre muito cedo e vou dormir tarde, trabalho de segunda a segunda, mas realmente me sinto realizado de fazer tudo isso e, principalmente, de contribuir com o entretenimento infantil no Brasil, que infelizmente está escasso", completa.

Família e lazer

Outra pergunta que paira no ar é se Luccas Neto, com tanto trabalho, tem tempo para descansar. "Minha vida é uma correria, acho que já deu para perceber (risos), Mas é claro que busco arrumar tempo de qualidade para estar com a minha família e também para cuidar da saúde. Pratico futebol e musculação, o que é importante para dar uma refrigerada na cabeça para que tudo flua ainda melhor. E, quando posso, me dou férias (risos). Sempre que é possível, tiro alguns dias para descansar e curtir o crescimento do meu filho (Luke), que para mim é a coisa mais importante", diz.

Projetos futuros

Como já falamos, Luccas Neto é criador de conteúdo, ator, roteirista e empresário e, mesmo ainda muito jovem, já conseguiu realizar muitos projetos. No entanto, ele confessa que ainda falta alcançar outros mais. "Em quatro anos, nós já chegamos muito longe, mas com certeza ainda há muitos projetos que desejo realizar. Um deles, que acabou de sair da gaveta, foi essa linda parceria com a Jequiti e que eu estou muito feliz. E no fim do ano, realizarei meu grande sonho, que é estar pela primeira vez nas telas do cinema brasileiro. Estamos gravando uma super produção em parceria com a Warner Bross e lançaremos o filme Os Aventureiros. Estou muito animado! Além disso, também quero continuar internacionalizando a minha marca para outros países e poder alcançar ainda mais crianças; estamos trabalhando muito para isso", finalizou.