Luccas Neto fala sobre ter consultoria pedagógica e planos internacionais

Se por um lado alguns artistas tiveram a necessidade de diminuir o ritmo de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus, outras personalidades estão vivendo dias ainda mais intensos. Esse é o caso do youtuber Luccas Neto, que está trabalhando cerca de 14 horas diárias para entregar conteúdos em seu canal com 31 milhões de inscritos.

Em entrevista ao Estadão, o carioca conta que a prioridade atual é preservar a saúde dos cerca de 50 funcionários da Luccas Neto Studios. "Mas o ritmo de trabalho continua intenso. Neste período de isolamento social, as gravações para o canal passaram a ser caseiras. Estamos seguindo as recomendações das autoridades públicas e dos médicos infectologistas responsáveis pelo controle da pandemia na cidade do Rio de Janeiro e no país. As atividades voltarão aos poucos, em compasso com os parâmetros de flexibilização publicados pelas autoridades públicas", explica.

Além dos vídeos em seu canal, Luccas chegou a produzir uma live que alcançou mais de 300 mil pessoas. "Foi um momento especial. Foi uma surpresa porque o público infantil é on demand, mas recebemos diversos relatos e fotos das crianças aguardando, com barracas de lençol montadas na sala para assistirem", diz.

Com 450 milhões de visualizações mensais no YouTube, os conteúdos do empresário de 28 anos estão fazendo ainda mais sucesso entre as famílias durante a quarentena, já que o fechamento das escolas afetou crianças em todo o País. Pensando nisso, Luccas afirma que o seu trabalho de conquistar as crianças também está atrelado ao envolvimento com os pais.

"O Instagram é onde me comunico com as famílias e garanto que este feedback é enriquecedor e onde aprendo muito. O nosso trabalho é uma mistura de entretenimento com aprendizagem, além de proporcionar um universo lúdico, mágico e de fantasia para as crianças, e que eu sentia que estava faltando no Brasil. O entretenimento têm o poder da transformação".

A pandemia também não impediu Luccas de trazer novidades aos fãs. Neste ano, foram lançados dois novos canais - o Luccas Life (para os pais) e o Luccas Toon Libras (com episódios traduzidos em libras)-, os livros Beijinhos da Gi e Pique-esconde dos Aventureiros, quatro álbuns no streaming e a boneca da atriz Giovanna Alparone - o boneco mais vendido nos últimos meses.

Você sabe como são produzidos os vídeos do Luccas Neto?

O youtuber conta com uma equipe de pedagogos envolvida na produção dos seus vídeos. "Hoje tudo que eu crio e escrevo para os novos episódios já é idealizado com uma boa noção do que eu devo ou não publicar. Mesmo assim, todos os roteiros passam pela aprovação de uma equipe multidisciplinar com uma curadoria de conteúdo", explica Luccas.

Para relacionar os seus novos projetos com a equipe, Luccas precisou modificar o seu canal. Para ele, as críticas foram fundamentais para a sua evolução profissional. "Não foi fácil", conta. "Já deletei mais de 4 bilhões de views do meu canal. Produzir conteúdo para o público infantil é uma enorme responsabilidade. Quando me dei conta da enorme influência, empatia e do amor, parei e pensei: vou ter que mudar tudo. Hoje, me comunicando com as crianças, para fazer um trabalho responsável e bem feito, o entretenimento precisa caminhar junto com mensagens positivas, ensinamentos, responsabilidade e sonho. Fico muito feliz ao perceber a identificação das crianças com os personagens. As nossas histórias são cheias de respeito, amor e sonhos", complementa.

Entrevista com Luccas Neto

Luccas Neto tem 28 anos, é empresário e youtuber Foto: Guto Costa

Hoje a sua marca está espalhada em livros, brinquedos, filmes... É um modo de mostrar o quanto você ainda está crescendo profissionalmente?

Acredito que é o trabalho de posicionamento e crescimento de uma marca. Um simples canal do YouTube se transformou em grandes marcas infantis, batendo recordes de licenciamento. São números expressivos: o boneco vendeu 1 milhão, foram lançados nove livros - o primeiro vendeu 500 mil cópias, e superou até mesmo Harry Potter durante a sua pré-venda, sendo o mais comercializado na história da livraria Saraiva, e foi o mais vendido na Bienal do Livro 2019. Isso me deixa muito feliz e confiante de que estou no caminho certo. A Luccas Neto Studios é dividida em muitas áreas, como de tecnologia (como a criação de aplicativos e jogos), filmes (produzindo longas-metragens para NetNow, Netflix, Cinema, TV, entre outras grandes plataformas), Youtube (com diversos canais, como o canal em Libras), segmento editorial (com lançamento de livros em parceria com a Ediouro), músicas, licenciamento de produtos e shows.

Existe algum projeto que você não conseguiu tirar do papel?

Temos diversos projetos em andamento, como a produção de um aplicativo próprio. Uma outra aposta é na animação, temos o planejamento de produzir uma animação 100% nacional. Somos multiplataforma, queremos ter nosso conteúdo disponível em diversos espaços, inclusive na televisão. E já estamos trabalhando no planejamento de expandir a marca para o exterior, incluindo a apresentação de shows internacionais.

O que você deseja transmitir para as crianças através do seu trabalho?

Eu sempre fui encantado pelo mundo de fantasia da Disney, sou um estudioso sobre a história do Walt Disney. E quero trazer esta mensagem para as crianças, que é preciso sonhar e batalhar para conquistá-los. Sou muito ligado à minha família, tenho uma relação de amizade profunda com minha mãe, um amor imenso pela minha avó, tenho meu irmão como meu maior ídolo e sonho em ser pai. O que temos de mais importante na vida é a família e quero transmitir estes valores para as crianças, ser um parceiro dos pais.