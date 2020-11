Luccas Neto anuncia que testou positivo para o novo coronavírus

Luccas Neto disse que está 'bem', mas fez um desabafo sobre seu diagnóstico Foto: Guto Costa

O youtuber Luccas Neto revelou nesta segunda-feira, 16, que testou positivo para o novo coronavírus. Devido ao diagnóstico, ele anunciou o adiamento do musical Luccas Neto e A Escola de Aventureiros, que ocorreria em 21 de novembro, e fez um desabafo sobre sua situação.

“O mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins. Testei positivo pro covid. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos”, disse Luccas. O primeiro filho do youtuber, Luke, nasceu na sexta-feira, 13, fruto do seu namoro com Jéssica Diehl.

Segundo a assessoria de Luccas, o diagnóstico foi descoberto após a realização de um exame preventivo antes do início dos ensaios do musical em que participaria. Agora, a apresentação ocorrerá no dia 20 de dezembro, ainda presencialmente, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e contará também com transmissão ao vivo pela internet.

Foi informado também que os ingressos comprados para a apresentação em novembro permanecerão válidos para dezembro. Ainda nas redes sociais, o youtuber disse que está “bem”, e sua assessoria afirmou que ele não apresenta sintomas até o momento.

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais