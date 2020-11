Luccas Neto anuncia nascimento de Luke, seu 1º filho com Jéssica Diehl

Luccas Neto segura o filho, Luke Foto: Instagram / @luccasneto

O youtuber Luccas Neto anunciou o nascimento de seu 1º filho, Luke, com a sua namorada, Jéssica Diehl, nesta sexta-feira, 13.

Leia também: Luccas Neto revela nome do filho e relembra aborto em vídeo com namorada

"Não existe nenhum tipo de palavra que descreva o sentimento do nascimento do seu filho, por isso não tenho como escrever algo bonito, porque nada chegaria perto do que se sente nesse momento", escreveu em um story no Instagram.

Em seguida, Luccas Neto concluiu: "Eu quero agradecer todas as mensagens de amor e carinho durante essa fase. Obrigado, obrigado e muito obrigado!"

O casal publicou as primeiras fotos da criança nas redes sociais. Felipe Neto, irmão do youtuber, também registrou o momento: "eu sou titio!".