Lucas Viana é hospitalizado por uso de cigarro eletrônico: 'Me faltou ar'

O influenciador digital Lucas Viana passou mal por uso de cigarros eletrônicos e foi socorrido às pressas. Foto: Instagram/@eulucasviana

Lucas Viana, influenciador digital e vencedor do programa A Fazenda 11, da Record TV, revelou que foi hospitalizado após passar mal durante um evento no domingo, 26. No Instagram, ele contou que a causa do mal-estar foi o uso de cigarros eletrônicos.

"Acabei de sair do pronto-socorro. Estava na festa e, de repente, me faltou ar de um jeito surreal. Não vinha nada, parecia que estava entupido de saliva. Não sei explicar… Eu tentava puxar [o ar]. Fui socorrido por uma ambulância e ali já começaram a me dar um aparelho de oxigênio. Tudo isso aconteceu por conta de cigarro eletrônico, vape", explicou nos stories.

Lucas ainda disse iria jogar fora todos os vapes [nome popular do cigarro eletrônico] que possui e alertou os seguidores: "A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Hoje, foi comigo, mas amanhã pode ser com você. Isso [o cigarro] a partir de hoje não fará mais parte da minha vida. Fica o alerta aí, porque o negócio é sério. A sensação é de que parece que você vai morrer".

O ex-peão também contou que vai precisar ser examinado por um médico cardiologista e que a equipe médica 'disse que foi por pouco'. Ainda na noite de domingo, ele compartillhou stories jogando fora todos os cigarros eletrônicos que possuía.