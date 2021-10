Lucas Penteado expõe suposta traição da noiva em live: ‘Que feio’

Lucas Penteado flagrou traição da noiva Foto: Karla Boughoff

Lucas Penteado flagrou o momento de uma suposta traição entre a noiva, Júlia, e um segurança. O ex-BBB fez uma live no Instagram na madrugada desta sexta-feira, 1º, e expôs os dois.

A transmissão foi acompanhada por mais de cinco mil pessoas. “Essa moça aqui, que eu mostrei pra todo mundo que era minha noiva", iniciou ele, mostrando a jovem e um homem de terno.

"Como a senhora vai fazer agora pra explicar para todo mundo? Depois que eu fui lá no Altas Horas, em várias outras entrevistas falar que eu te amava. Alugamos um apartamento que é muito caro", desabafou.

"Sabe por que eu comecei com a arte? Para parar de perder meus amigos, pra parar de perder meus primos. E tá tudo bem, porque a galera quer luxo. Se o que a galera quer é prazer... Vou com você até lá embaixo", continuou.

Na sequência, ele apareceu em um elevador com a moça e o suposto segurança. "Ô quanta gente! Que feio. E você não tem nada a ver com isso, então não precisa ficar com vergonha. Errado mesmo é quem tinha a relação, certo? Que bom que aconteceu no ar, no ao vivo”, disse.

Júlia tentou sair pela porta dos fundos, mas Penteado se revoltou e mandou ela sair pela portaria principal. Ele ainda apareceu falando com um recepcionista, que teria conversado com o rapaz antes do flagra, mas a transmissão foi finalizada em seguida.

Confira trechos da live: