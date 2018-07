Lucas Lucco revela que quer fazer parceria com Pabllo Vittar

Sertanejo já convidou cantora pop para parceria Foto: Isabela Kassow/Globo/Divulgação | Instagram/@lucaslucco

Uma troca de comentários entre os cantores Lucas Lucco e Pabllo Vittar no Instagram deixou os fãs animados. Lucco declarou que já convidou Pabllo para uma parceria musical.

Após o sertanejo publicar uma foto sem camisa depois de mais um dia de academia, a drag queen escreveu: “Me chama para treinar”.

“Já chamei para treinar, já chamei para feat”, respondeu o cantor, usando a abreviação em inglês para featuring, que indica o convite para participação de outro artista em uma música.

Após a resposta, muitos seguidores pediram que a parceria saia do papel, mas ainda não há nenhuma confirmação sobre o assunto. Veja o post:

todo mundo treinou? quero ver todo mundo bem! Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco) em Ago 16, 2017 às 7:11 PDT

Depois de participar do hit Sua Cara, com Anitta e Major Lazer, Pabllo lançou na última semana uma parceria com Preta Gil na música Decote. Já Lucco divulgou recentemente o clipe de Tô Fazendo Amor, canção dele com a dupla Jorge e Mateus.