Lucas Lucco exclui todas as fotos do Instagram sem dar explicações

Lucas Lucco durante participação no programa 'Caldeirão do Huck', da TV Globo, em agosto de 2017 Foto: Marília Cabral/Divulgação/Globo

O cantor Lucas Lucco apagou, nesta terça-feira, 31, todas as publicações de sua conta no Instagram, frustrando os 14,7 milhões de seguidores do seu perfil. Sem declarar nenhum motivo para a ação, ele deixou margem para diversos tipos de especulação nas redes.

A principal suspeita dos seguidores de Lucco é que o ato tenha sido uma resposta ao vazamento de supostas fotos íntimas do cantor, entre segunda e terça-feira, que posteriormente se provaram falsas.

Outras possibilidades são uma suposta invasão de hackers na conta do artista e a promoção de alguma ação de marketing por parte da equipe do cantor. As contas de Lucas Lucco no Facebook e no Instagram não apresentaram alterações significativas, embora não tenham sido movimentadas há cerca de uma semana.

O E+ entrou em contato com a assessoria do artista para perguntar o motivo da ação, mas ainda não obteve retorno.

Recentemente, o cantor tem diversificado os nichos de sua carreira, apostando em estilos musicais diferentes do sertanejo e arriscando participações em telenovelas.

Veja abaixo algumas suposições nas redes sociais sobre a mudança radical no Instagram de Lucas Lucco:

Mano, hackearam o Instagram do Lucas Lucco e deletaram todas as fotos dele, pqp!!! — Jaques Adriano (@JaquesAdriano2) 30 de julho de 2018