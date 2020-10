Lucas Lucco e Lorena Carvalho revelam sexo do bebê

O cantor Lucas Lucco e a modelo Lorena Carvalho. Foto: Instagram/@lorenacarvalhod

O cantor Lucas Lucco e a mulher Lorena Carvalho revelaram neste sábado, 3, o sexo do bebê que esperam. Com fotos e vídeo do chá revelação, que contou com um banho de um líquido azul, foi descoberto que ela está grávida de um menino.

"Meu parceirinho está vindo! Que Deus abençoe com muita, muita, muita saúde e que não puxe o nariz do pai. Amém", escreveu o artista ao compartilhar fotos do momento em que um balde despeja o líquido sobre o casal.

Lorena, que sofreu um aborto espontâneo na primeira gestação, no ano passado, também publicou fotos do evento e o vídeo com os dizeres "meu mundo azul" e "te amo, filho".

A gravidez dela foi anunciada em meados de setembro, um ano depois de o casal comunicar que ela havia perdido um bebê. Duas semanas após o aborto, ela chegou a ser internada, o que fez Lucco cancelar dois shows para ficar ao lado da então noiva.

Os dois se casaram em agosto deste ano após terem cancelado a cerimônia, que teria ocorrido em abril, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Abaixo, confira vídeo e fotos do chá revelação: