Lucas Lucco cancela cerimônia de casamento devido ao coronavírus

Lucas Lucco e a noiva Lorena Carvalho. Foto: Instagram/@lucaslucco

O cantor Lucas Lucco publicou um vídeo nesta terça-feira, 24, em seu Instagram em que anunciou que o seu casamento com Lorena Carvalho, que ocorreria em 24 de abril, foi cancelado. O motivo é a pandemia causada pelo novo coronavírus.

Lucco e Lorena explicaram que a cerimônia contaria com mais de cem convidados, e portanto decidiram atender as recomendações do Ministério da Saúde e cancelar o evento. A cerimônia deve ocorrer em uma data posterior.

Apesar disso, o cantor reforçou que ele e a noiva ainda se casarão no civil no mês de abril, em uma cerimônia pequena que envolverá apenas os dois e os pais do casal. Lucco comentou que, devido ao casamento, havia dado férias para toda a equipe e não marcou nenhum show, por isso não precisou enfrentar cancelamentos em sua agenda.

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Ainda no vídeo, Lucco falou que decidiu publicar diariamente em seu Instagram vídeos de treinamento físico para iniciantes e praticantes, usando apenas o peso corporal e objetivos domésticos, como cadeiras ou toalhas. A intenção, segundo ele, é fazer com “que as pessoas se movimentem” no período de quarentena.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus