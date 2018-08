Lucas Lima se diverte com filho interrompendo gravação de vídeo

Sandy e Lucas Lima. Foto: Globo/Raquel Cunha/Divulgação

O cantor Lucas Lima, marido de Sandy, compartilhou um vídeo na sua conta do Instagram onde Theo, o filho de quatro anos do casal, começa a imitá-lo enquanto ele tenta passar uma mensagem para os seus seguidores no Stories.

"Seguimores, eu estou aqui...", disse Lucas antes de ser interrompido. "Oi, seguimores", imitou Theo. "O que?", fazendo o pai gargalhar. Lucas tenta recomeçar o vídeo, mas Theo o interrompe de novo, divertindo Lucas. “Espera aí, deixa eu falar”, diz o cantor, rindo da situação.

Em entrevista para o programa Conversa com Bial, em julho, Sandy falou que vê sinais de musicalidade em Theo, mas não pretende que ele inicie a carreira ainda criança como foi com ela e seu irmão, Júnior. "Enquanto ele for criança, a gente não vai deixá-lo ser artista. Pra gente, essa história deu certo, mas a chance de dar errado é muito grande", explicou.

Veja abaixo o vídeo de Theo ‘atrapalhando’ a gravação de Lucas.