Lucas Lima posta foto em homenagem ao aniversário do filho Théo

Lucas Lima abraça o filho Théo em foto Foto: Instagram / @fl.lucaslima

O músico Lucas Lima publicou uma foto em homenagem ao aniversário de seis anos de seu filho com a cantora Sandy, Théo.

"Ele está um gurizão, cheio de opinião, sabedoria, visão própria das coisas... E assim como tanta gente já fez nesse período tão desafiador, estamos comemorando o aniversário dele sem poder chamar os amigos", escreveu no Instagram nesta quarta-feira, 24.

Lucas Lima ainda aproveitou para mandar um recado aos fãs que criticam a opção do casal em evitar divulgar fotos com o rosto do filho.

"Se possível, a galera que já está com o dedo coçando para comentar do quanto a gente é fresco por não postar foto dele, guarda para outro dia, por favor? Hoje eu estava a fim só de curtir e celebrar", pediu.

Confira abaixo a postagem de Lucas Lima no aniversário do filho, Théo: