Lucas Lima, marido de Sandy, relembra despedida de solteiro com fotos

Sandy e Lucas Lima estão casados há 14 anos. Foto: Instagram/@sandyoficial

Casados desde 2008, o casal Sandy e Lucas Lima costuma compartilhar momentos fofos e importantes para a família. Dessa vez, o músico resgatou memórias do dia de sua despedida de solteiro e postou uma série de fotos e vídeos em uma publicação no Instagram.

Os dois se conheceram em 1998 e começaram o relacionamento um ano depois, mas passaram por idas e vindas até o casamento, que aconteceu uma década após se conhecerem.

Apesar de mostrarem a vida a dois nas redes sociais, o casal sempre optou por não expor o filho, Theo, para o público.

Nas raras aparições, o rosto do pequeno de 7 anos é ocultado para preservar sua imagem.

No post da despedida de solteiro, Lucas Lima contou que “cada amigo trazia 50 pila e essa grana seria usada pra comprar meu PS3 e começar a vida a dois com um belo videogame!”. Mostrando-se bem-humorada, Sandy comentou: “sabia que estava me casando com um cara realmente maduro”. Junior, cunhado de Lucas, também relembrou o dia com entusiasmo: “Que dia! Que dia!!!”