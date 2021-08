Lucas Lima compartilha vídeo de feat com Sandy: 'Gravei com a patroinha'

Sandy e Lucas Lima. Foto: Instagram/@sandyoficial

Lucas Lima compartilhou um vídeo na rede social neste domingo, 22, de um feat com sua mulher Sandy cantando o clássico Romaria, de Renato Teixeira. No post que ele chamou de “Festival de Musiquinhas Tri do Lucão”, o músico multi-instrumentista lembrou de sua participação em uma seletiva para o Show de Calouros de Silvio Santos na infância.

“Essa música tem historinha! Quando eu tinha uns 8, talvez 9 anos, eu fui para uma seleção que rolou em Porto Alegre para o Show de Calouros do Silvio Santos. Lá, eu cantei e toquei essa música no violino! Fui sumariamente ignorado”, relembrou Lucas.

Mas desde então já toquei inúmeras vezes e, dessa vez, na minha semaninha de folga, gravei com a patroinha cantando. Duvido que a gente não teria entrado no Show de Calouros com essa versão. Duvido", brincou ele.

Sandy respondeu nos comentários: "Eu teria te aprovado!". Ela também compartilhou o vídeo em seu perfil, e legendou: “Cantando com meu amor, nesse lugar bem feio, essa música que eu nem amo… Obrigada, vida linda. Bom domingo, todo mundo!”.