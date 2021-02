Lucas fala sobre expor sexualidade no 'BBB': 'Impotência e decepção ficaram para trás'

Lucas Penteado e Gilberto se beijaram durante a festa do 'BBB' Foto: Reprodução/GloboPlay

Lucas Penteado foi entrevistado por Astrid Fontenelle neste domingo, 14, para falar sobre racismo, sexualidade, família, amor e acolhimento. Andrea Penteado, mãe do ator, também participou da conversa e contou que já sabia a bissexualidade do filho não era novidade para ela mesmo antes da participação dele no BBB 21.

"A sensação de impotência e decepção ficaram para trás, a jornada que eu acreditava que começaria aqui fora seria pelo no enfrentamento da intolerância de gênero e à diversidade, somado ao prejulgamento contra o homem negro e da periferia", disse o ator. Lucas também relatou que foi recebido pelos pais com abraços muito amorosos e orgulhosos após deixar o reality show.

Andrea afirmou que já sabia sobre a bissexualidade e relatou qual foi sua reação quando Lucas conversou com ela sobre esse assunto: "Eu respondi para ele: 'Filho, o amor é amor. Quem escolhe quem você vai amar é você. Se você quer amar, eu estou junto com você'". Durante a transmissão ao vivo que ocorreu no Instagram do ator e no perfil da Avon, que é uma das patrocinadores do Big Brother Brasil 21, Andrea se emocionou ao falar sobre sua relação com o filho. "Nós temos que plantar o amor, não o ódio. (...) O Lucas é o meu campeão e o campeão do Brasil", disse a mãe do agora ex-BBB.

O ator contou que a relação do seu pai com sua bissexualidade é diferente: "Meu pai sempre respeitou externamente, internamente é um outro assunto. Internamente é uma desconstrução que ele está fazendo nesse momento. Enquanto ele sabia, pelo menos suspeitava, pode ter certeza de que eu dei muitos sinais, aliás muitos fatos para ele... As outras pessoas saberem é uma outra questão para um homem que foi criado com um conservadorismo pesado".

Lucas falou sobre a conversa aberta que teve com o pai após deixar o reality show. "Para o meu pai que é um cara da antiga, que é do carnaval, que é do samba, que sempre teve que apresentar a masculinidade da melhor forma possível, aceitar que o filho dele ia ser rechaçado, talvez agredido na rua, humilhado, por mais um preconceito, é muito difícil. 'A gente já é negão, já é de periferia, você quer levantar mais essa bandeira?' Eu falei: Pai, não tem escolha, sou eu, essa bandeira sou eu'."

'A Paixão é recíproca', diz Lucas sobre Gil

A entrevista de Lucas Penteado para Astrid Fontenelle também contou com a participação do público que fez muitas perguntas sobre o envolvimento do ator com Gil.

“O Gilberto é um cara incrível, mas precisamos conversar aqui fora. Eu acredito que relacionamento é algo sério, nós somos caras muitos intensos, mas em primeiro lugar, somos grandes amigos e eu sou um grande fã dele. Mas, é recíproca a paixão pelo Gilberto”, declara Lucas.

A conversa entre Lucas e Astrid foi o primeiro episódio da campanha #ConversaTáOn que tem o objetivo debater temas atuais. A iniciativa da Avon chega depois que os patrocinadores do Big Brother Brasil 2021 foram questionados nas redes sociais sobre aspectos negativos, como abuso psicólogico, nesta edição do reality show da Globo.

Assista a entrevista completa: