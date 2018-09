Luca, filho de Galvão Bueno, gasta R$ 1 mil em figurinhas da Copa do Mundo

O álbum da Copa do Mundo foi lançado neste mês de março e já se tornou mania entre os youtubers brasileiros Foto: YouTube/LucaBueno

Luca Bueno, filho mais novo do narrador Galvão Bueno, recentemente começou uma carreira como youtuber e postou vídeo nesta última quinta-feira, 22, em que gastou R$ 1 mil para comprar figurinhas do álbum da Copa do Mundo.

"Vou fazer uma coisa meio louca, que acho que ninguém no YouTube fez ainda. Vamos pegar minha carteira", falou Luca no vídeo, abrindo a carteira e vendo que havia R$ 1 mil em dinheiro nela. Ele pontuou que iria usar o valor que tivesse lá para comprar figurinhas para o álbum oficial da Copa do Mundo.

"Antes de você começar a me xingar, 'nossa, esse riquinho gasta muito dinheiro em coisa inútil'. Eu vou ficar com uns 30 pacotinhos e o resto vou deixar pra quem ganhar o sorteio que vou fazer", explicou o adolescente de 16 anos ao voltar da banca em que comprou as figurinhas.

Veja abaixo o vídeo completo.

Quem comprar a edição deste próximo domingo, 25, do Estado, vai ganhar grátis um álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018. O leitor ganhará o álbum com o jornal, seja para assinantes ou na venda avulsa, e poderá iniciar sua coleção junto com as 11 figurinhas que também estarão encartadas na publicação.