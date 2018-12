Luba critica atitude de Kéfera no 'Encontro': 'Liberdade de expressão é um direito humano'

Luba questionou argumentos utilizados por Kéfera. Foto: Reprodução de cena de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / TV Globo; YouTube/LubaTV

Na última quinta-feira, 13, a youtuber Kéfera participou do programa Encontro com Fátima Bernardes e gerou polêmica ao discutir sobre feminismo com um convidado da plateia. No entanto, o assunto repercutiu e outro youtuber decidiu comentar o caso.

Em um vídeo postado em seu canal do YouTube, LubaTV assistiu a um trecho do programa e opinou: "Eu não tô aqui para falar sobre feminismo em si, eu escolhi essa notícia mais pelas falas da Kéfera. E dizer: 'você é um homem, logo você não pode falar sobre isso comigo', é um argumento falso, é uma falácia chamada 'argumentum ad hominem', que é quando você tenta atacar a pessoa que está argumentando, ao invés de atacar o argumento que ela está usando. Se você precisa atacar uma pessoa e não consegue debater contra o argumento dela, talvez você mesmo não entende do que está falando ou tentando defender. E eu não tô falando somente da Kéfera, eu tô falando de todo mundo que se prende a esse tipo de argumento e que tenta desqualificar a pessoa ao invés de contra-argumentar", disse.

Luba também justificou a atitude do convidado, classificando como liberdade de expressão. "É lugar de fala dessa pessoa se expressar sim, porque todos nós estamos sob a mesma constituição, que protege a liberdade de expressão, é um direito humano", completou o youtuber.

Kéfera, então, novamente defendeu seu argumento no Twitter e respondeu às críticas feitas por Luba:

Só consigo pensar numa coisa, será que vcs adivinham: manspl___________ (vcs completam o restante) um homossexual branco que não acredita em lugar de fala definitivamente está fazendo um desserviço à todos, uma pena. Mas acredito na evolução de todos boa sorte Luba https://t.co/Ep22aVNfxk — KÉFERA (@Kefera) 18 de dezembro de 2018

Homossexuais brancos: se vcs tiram a visibilidade de causas importantes baseados na “tudologia” que vocês estudam taAaAaanto, dica: repense. É desserviço. O que acharia de um hétero te representando no movimento lgbt? Então... https://t.co/TKIYi4Soph — KÉFERA (@Kefera) 18 de dezembro de 2018

Ele era legal e eu adorava. Mas agora não entendo o não reconhecimento de privilégios e a tentativa de inviabilizar causas e desacreditar do lugar de fala (e olha que hoje eu tava com uma galeeeera do YouTube que achava a mesma coisa sobre) https://t.co/VgDzfHHnpO — KÉFERA (@Kefera) 18 de dezembro de 2018

Exato. E podemos ouvir e conversar COM. Não no lugar da pessoa. Entender lugar de fala é isso. Até onde você não vai invisibilizar a pessoa e a sua vivência pra argumentar algo que você não vive. Sem injustiça. https://t.co/nzBqZ7vvaG — KÉFERA (@Kefera) 18 de dezembro de 2018

E @LubaTV não se manifestou na época das eleições, certo? Manter o público foi mais importante do que ir discutir politica, entendo. Mas agora pra fazer vídeo desacreditando do lugar da fala enquanto homossexual branco... poxa, aí não dá né. Fica dificil assim... ‍♀️ — KÉFERA (@Kefera) 18 de dezembro de 2018