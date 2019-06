Luana Piovani se declara para Igor Marchesi: 'Vamos nos fortalecendo'

Luana Piovani. Foto: Instagram/@luapio

Luana Piovani publicou uma foto no Instagram nesta terça-feira, 18, em que Igor Marchesi aparece ao lado dos filhos dela. Na legenda, a atriz se declarou para o ator e modelo e, embora a mensagem não dê indícios de um novo relacionamento, há quem já aposte no romance.

"Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, se ajudando, fortalecendo, se divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária. Ainda me lembro da entrevista que te dei, quando me apaixonei por Portugal, há 3 anos. Agora, já aqui e tendo você junto à nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho", escreveu Luana. "Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos", completou.

Nos comentários, Marchesi respondeu: "Perdi as palavras... Te amo!". Ele também compartilhou a publicação em seus stories na rede social com a mensagem "Amor com amor se paga!".

Igor Marchesi interpretou o personagem Anjo na novela Fina Estampa, de Aguinaldo Silva, que foi ao ar na TV Globo entre 2011 e 2012.