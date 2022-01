Luana Piovani responde ironia de Tadeu Schmidt sobre Pedro Scooby no 'BBB 22'

Luana Piovani e Pedro Scooby são pais de Dom, Bem e Liz Foto: Instagram/@luapio

A Globo não perdeu a oportunidade de brincar com um dos vídeos que mais ganharam repercussão desde o anúncio dos nomes do elenco do BBB 22.

No dia da estreia do programa, o quadro ‘O Brasil Tá Vendo’, que mostra comentários de famosos sobre o reality, ganhou um novo nome: ‘O Brasil Tá Vendo, Menos a Luana’.

A piada se refere à reação da atriz Luana Piovani à entrada do ex-marido, Pedro Scooby, no programa. Os dois dividem a guarda de três filhos e o atleta faz parte do grupo do Camarote.

No primeiro vídeo que viralizou, a atriz aparece comentando sobre a possibilidade de Scooby entrar para o elenco do BBB 22. “Será que ele vai com as crianças para o Big Brother? Elas têm aula, elas não podem ir”, comenta Luana.

O vídeo é um dos primeiros memes relacionados ao BBB 22 e já ganhou várias versões dos internautas.

gostaria de dizer que fiz algo pic.twitter.com/0cOfNdlxJD — luiza (@luuizagoes) January 15, 2022

Após a confirmação de que o ex-marido realmente estaria no reality, Luana usou os stories do Instagram para responder aos pedidos de que ela comentasse a participação do atleta. Porém, a atriz assegurou que nunca assistiu e nem assistirá ao Big Brother Brasil.

“As redes sociais eu gosto de usar para fazer outras coisas, não para ficar comentando Big Brother, até porque eu não assisto. Então eu acho que vocês não vão achar o entretenimento que vocês estão querendo aqui”, afirmou.

A reação rendeu brincadeiras, até mesmo, por parte de Tadeu Schmidt, o novo apresentador do programa. “Beijo para você, Luana, que eu sei que você está vendo. Ou não está vendo, né? Agora não sei mais”, brincou.

Piovani entrou na brincadeira e postou fotos em seus stories dormindo na noite da estreia com a hashtag #ChupaBoninho. Ela também comentou sobre a piada de Tadeu: “eu recebi seu beijo, Tadeu Schmidt”.

