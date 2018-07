Luana Piovani relembra aborto espontâneo: 'Foi dificílimo'

Luana Piovani postou vídeo em canal do Youtube comentando o momento difícil Foto: Iara Morselli/Estadão

Em vídeo publicado no seu canal do Youtube, a atriz Luana Piovani relembrou que sofreu um aborto espontâneo em 2004, quando era namorada do empresário Rico Mansur.

“Passei por um aborto espontâneo, e o mundo todo me deu pêsames sem eu pedir nada a ninguém. Foi um momento que eu queria fica em silêncio, porque dentro de mim era muito barulho”, relatou.

Na gravação, Luana fala sobre privacidade e confessa que a reação dos amigos e fãs complicou ainda mais o problema. “As pessoas faziam com boa intenção, mas fui recebendo pêsames a cada cinco passos que que dava. Foi dificílimo. Piorou muito a minha situação", explicou.

Atualmente, a atriz é mãe de três filhos: Dom, de 5 anos, e os gêmeos Liz e Bem, de 1 ano.

