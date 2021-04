Luana Piovani reencontra os filhos após dois meses e meio: 'Agradecendo pela vida’

Luana Piovani e os filhos Dom, Liz e Bem Foto: Instagram/ @luapio

Após dois meses e meio longe dos filhos Dom, 8, e os gêmeos Bem e Liz, 5, Luana Piovani pôde comemorar o tão esperado reencontro. As crianças deixaram Portugal, onde vivem com a atriz, e ficaram com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. O retorno não estava sendo possível por causa da pandemia de coronavírus.

Em postagem nesta segunda-feira, 12, Luana contou que finalmente os filhos conseguiram voltar. "Orando pela cura, agradecendo pela vida. Meus filhos retornam hoje, 2 meses e meio depois de partirem para uma visita a avó no Brasil. Vírus ingrato e cruel", escreveu ela.

A atriz contou que rezou por esse momento e agradeceu. "Pedi a mãe, para rogar ao Filho, que cesse nossa dor. ‘Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores…’ O Senhor é meu Pastor, nada me faltará”, orou Piovani.

No dia 19 de março, Luana usou as redes sociais para desabafar sobre sua frustração de passar a Páscoa longe dos filhos. "Difícil é conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos, né? A TAP [companhia aérea] cancelou de novo o voo dos miúdos para cá. Agora não sei se voltam antes da Páscoa, ou depois do trabalho do Pedro, que é lá pelo dia 10 de abril. Difícil."