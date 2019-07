Luana Piovani rebate Britto Jr.: 'Mulheres maravilhosas não precisam de homens'

A postagem que levou Luana a deletar seu Twitter, porém, não teve a ver com nenhuma outra personalidade, mas com futebol: "Saudações são-paulinas a todos os imundos corintianos que se acham incríveis com esse time que anda bom, mas ontem se f***". A torcida do Corinthians, é claro, detestou, e passou a ofendê-la a ponto de fazer com que o Twitter perdesse uma de suas usuárias mais 'afiadas' até hoje





Foto: J.F. Diorio / Estadão