Luana Piovani pinta o cabelo de verde; veja como ficou o visual

A atriz Luana Piovani surpreendeu os seus seguidores no Instagram ao pintar o cabelo de verde; veja como ficou o visual Foto: Iara Morselli/Estadão

A atriz Luana Piovani usou o Instagram para mostrar a nova cor do seu cabelo: verde. Na rede social, Piovani falou que acordou com vontade de mudar a cor do cabelo e resolveu radicalizar com a tintura.

Ela fez uma enquete com os fãs para saber o que eles acharam, mas a maioria não aprovou o novo visual: 52% das pessoas que votaram disseram que não gostaram de como ficou o cabelo da atriz, no momento consultado pela reportagem.

Veja abaixo como ficou o resultado e tire suas próprias conclusões:

