Luana Piovani lamenta saudade dos filhos: 'Eu que junte os caquinhos do coração'

Luana Piovani e os filhos Dom, Liz e Bem Foto: Instagram/ @luapio

Na manhã desta sexta-feira, 19, Luana Piovani lamentou a ausência dos filhos. Pelas redes sociais, a atriz contou que tem sido difícil lidar com a saudade de Dom, 8, e os gêmeos Bem e Liz, 5, que ela não vê desde o mês passado.

Piovani explicou que os filhos estão no Brasil com o pai, Pedro Scooby. Devido à pandemia, não é possível conseguir um voo de volta para Portugal, onde vive a atriz.

"Difícil é conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos, né? A TAP [companhia aéra] cancelou de novo o voo dos miúdos para cá. Agora não sei se voltam antes da Páscoa, ou depois do trabalho do Pedro, que é lá pelo dia 10 de abril. Difícil", desabafou ela.

"Mas, enfim, se é bom pra eles, continua sendo bom pra mim. Eu que junte os caquinhos do meu coração. Mas tudo bem, uma hora eles chegam", completou ela.

Piovani e Scooby foram casados por oito anos. O casal anunciou a separação em 2019, logo após a mudança de Luana para Portugal, onde ela continua trabalhando como atriz.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais