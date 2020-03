Luana Piovani fala sobre quarentena: ‘Um ajudando a melhorar o astral do outro’

A atriz e apresentadora Luana Piovani. Foto: Instagram/@luapio

A atriz Luana Piovani publicou alguns vídeos na sua conta de Instagram nesta segunda-feira, 23, em que falou sobre como tem passado o tempo em quarentena. Por causa da pandemia do novo coronavírus, ela está presa na sua casa em Cascais, Portugal.

No primeiro vídeo que publicou, Luana comentou que estava se sentindo sem ânimo para fazer qualquer atividade. “Eu não estou sentindo nada, eu não tenho ânimo para fazer nada. Os livros estão olhando para mim, eu olhando para os livros. Agora estou tentando malhar por esse negócio de internet… que coisa chata”, desabafou ela.

Luana também falou mais sobre sua rotina: “Passo o dia na varanda ouvindo os pássaros, cuidando dos meus filhos e tomando vinho. Ânimo para nada apesar de estar me disciplinando a fazer as coisas”. Ela ressaltou, porém, que tenta ter um olhar positivo da situação, em especial por ter uma casa com “pessoas saudáveis, comidas nos armários”.

Algumas horas depois, a atriz publicou alguns stories na sua conta, em que comentou que conseguiu fazer um treino físico pela internet e que marcou uma aula de yoga, mesmo estando desanimada. “Apesar da falta de vontade, a gente vai sem vontade mesmo. Não é assim que tem que ser? Todo mundo em casa e um ajudando a melhorar o astral do outro”, disse Luana.

