Luana Piovani fala sobre crítica à Paula Lavigne: 'Não me incomodo com fofoquinha'

Luana Piovani participou ao vivo do programa Se Joga, apresentado por Fernanda Gentili, na quarta-feira, 2. Durante a conversa, a artista falou sobre a repercussão de uma entrevista que deu nesta semana para o Universa, na qual desabafou sobre sua rotina atarefada e reclamou da atriz Paula Lavigne, mulher de Caetano Veloso.

"Eu queria postar foto dos meus filhos e tinha que postar o negócio da Amazônia, daí eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavigne dentro do nosso grupo falando não sei o que. Daí tem que ir para Brasília, daí não sei o que mais, daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLSTUVXZ [em menção à sigla LGBTQ+]. Meu Deus do céu, dá muito trabalho. Não estou conseguindo postar eu bonita de biquíni. Tem quatro coisas políticas para fazer, tem cinco pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes", falou. Assista ao desabafo:

O PT acabou com a vida da Luana Piovani, ela não conseguia nem mais postar foto de biquíni, gente. pic.twitter.com/fDeXn87AcA — William De Lucca (@delucca) September 30, 2019

Após tomar conhecimento da declaração de Luana Piovani, Paula Lavigne publicou uma 'indireta' para a atriz no Instagram. "Faça a sua legenda! Pala Lavigne de biquíni: a chata dos grupos", brincou. Confira:

Como resposta, Luana falou no Se Joga que Paula Lavigne não é a sua "coisa favorita". "Não é a coisa favorita da minha vida, não, mas ela pode ficar à vontade, se quiser fazer sucesso postando uma foto de biquíni. Afinal de contas, a gente gosta de estar bonita na foto", disse.

Além disso, a ex-mulher de Pedro Scooby disse que não se interessa por "fofoquinhas". "Se tem uma coisa que eu realmente não me incomodo e nem dou importância é fofoquinha. Eu quero que as pessoas gastem o tempo com coisas relevantes", continuou em tom de crítica.

