Luana Piovani fala sobre agressão de ex-namorado: 'Poderia ter sido pior'

Luana lembrou da agressão para falar sobre positividade e otimismo Foto: Ricardo Gama/ Estadão

Em seu canal no YouTube, Luana Piovani fez um vídeo para falar sobre otimismo e positividade. Nele, ela fala sobre a vez em que foi agredida por uma pessoa com a qual se relacionava. "Eu sofri uma agressão física na minha vida, vinda de uma pessoa com quem eu me relacionava", relembra.

Nos comentários, diversos fãs de Luana supuseram que ela estivesse falando sobre Dado Dolabella. Em 2008, quando os dois namoravam, ele agrediu a atriz.

Luana diz que, apesar de ter passado por um momento terrível, agradeceu a Deus por ter enfrentado a situação. "Porque em duas semanas eu tava me organizando para morar com essa pessoa, eu sei que o que aconteceu foi terrível, mas eu sou grata porque sei que isso aconteceu porque eu não tinha observado anteriormente alguma coisa", explica.

"Eu consegui, no meio daquele terror, olhar pro céus e agradecer a deus o que tinha acontecido. Porque poderia ter sido muito pior", avalia a atriz.