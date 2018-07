Luana Piovani e Pedro Scooby reatam casamento

Foto: Reprodução / Instagram

Até que a crise entre o casal Luana Piovani e Pedro Scooby não durou muito tempo. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, os dois estão juntos novamente.

Um amigo do casal contou à publicação que eles conseguiram se entender neste fim de semana, durante a festa de aniversário dos gêmeos Liz e Bem, realizada em São Paulo. A iniciativa em reatar o relacionamento teria partido do surfista.

De acordo com o jornal, Scooby não conseguiu convencer a atriz na primeira tentativa de reaproximação, tanto que acabou dormindo em um colchão no chão ao lado do primogênito, Dom, na noite de sexta para sábado. Na noite seguinte, eles já teriam feito as pazes e dormiram juntos.

A prova da reconciliação entre Luana e Scooby foi dada pela própria atriz, que voltou a seguir o marido no Instagram.